باكستان تستدعي سفيرها لدى الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين، إنها استدعت سفيرها في الهند للتشاور وسط تصاعد للتوتر بين الدولتين على خلفية هجوم في كشمير قتل فيه العشرات من الجنود الهنود الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد فيصل على حسابه بموقع تويتر "استدعينا مفوضنا السامي في الهند للتشاور. غادر نيودلهي هذا الصباح".

وكانت الهند استدعت سفيرها في إسلام أباد الأسبوع الماضي لمناقشة العلاقات مع باكستان في أعقاب الهجوم في كشمير الذي سقط فيه 44 قتيلا من قوات الأمن الهندية، وتقول نيودلهي إن باكستان ضالعة في الهجوم وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وصباح الاثنين، لقي أربعة جنود هنود ومدني مصرعهم في اشتباك مسلح في كشمير خلال حملة للجيش لملاحقة عناصر جماعة إسلامية تتهمها الهند بالوقوف خلف الهجوم.