الاتصالات تنظم ورشة عمل مع شركات تكنولوجيا عالمية لبحث بيئة الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الاثنين، إنها عقدت ورشة عمل تضم عددا من ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا العالمية بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالقرية الذكية، وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية تسرع وتيرة نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي.

وأضافت الوزارة أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، وتحت رعاية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي عقد هذه الورشة على ضوء عدد من الخطوات التي اتخذتها الوزارة لدعم نمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية لمصر، كما يعد تأكيدا لأهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص وأثره الإيجابي على تنمية وتطبيق التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للوزارة.

وذكرت وزارة الاتصالات أنها سعت من خلال عقد هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها إلى تبادل الآراء مع مختلف أصحاب المصالح من القطاع الخاص، بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتعاون والتوصل لإتفاق حول التشريعات وأطرها والسياسات المختلفة لضمان توافقها مع القواعد والمعايير الدولية.

وناقشت الورشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بجانب الإطار التنفيذي الخاص بالجرائم الالكترونية، حيث تهدف الوزارة إلى تعزيز ثقافة المشاركة في عملية وضع السياسات، وزيادة الوعي بالتشريعات والأطر المنظمة لعمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة التي نتجت عن الإصلاحات التشريعية الأخيرة.

وأكد محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات، أن الورشة ساعدت في التعرف على مختلف الآراء، وسيتم تبني بعض الآراء التي تم استعراضها خلالها، مشيرا إلى أن الهدف من القانون تشجيع الاستثمار وحماية الخصوصية في مصر.

كما تهدف الورشة إلى إشراك القطاع الخاص في التعرف على الأهداف التشريعية الحالية بما يشجع علي خلق مناخ محفز للاستثمار وخلق صورة ذهنية إيجابية، وفقا لحجازي.

وقال مصطفى محرم، مستشار السياسات العامة والاتصال السياسي لعدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، إن الجلسة "جاءت إيجابية جدا وساهمت في تبديد الكثير من المخاوف... بما يسهم في تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لاستثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات العملاقة".

وأكد محرم أهمية انتهاج الوزارات المصرية لنهج وزارة الاتصالات وفتح قنوات اتصال مباشر مع المستثمرين للاستماع لآرائهم والوصول لتوافق يخدم الأجندة الاستثمارية.

ورحب مارتن روسكي، مدير قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعمل وزارة الاتصالات على دعم التواصل بين القطاعين العام والخاص عند وضع القوانين والتشريعات الجديدة، والأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المطروحة في ظلّ تنمية القطاع الرقمي والفرص الاستثمارية في مصر.

وذكرت دينا جبران المدير التنفيذي لمجموعة أوليكس العالمية، أن "الحضور الكبير للورشة يعكس حرص الشركات العالمية (ومن ضمنها أوليكس) للعمل مع الحكومة على تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للتوسع في مصر، وتعزيز مكانتها على الخريطة الاستثمارية العالمية".

وحضر الورشة ممثلون عن عدد من كبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل جوجل، وتويتر، وفيسبوك، وفودافون، واتصالات، وأورانج، وأوليكس، وأوبر، وكريم، ودي سكويرز، وآي بي أم، وإنتل، وماستر كارد، وأمازون، وسيسكو، ومايكروسوفت، وبكسيل ميديا.