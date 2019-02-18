محافظ السويس يبحث تفعيل دور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا مع ممثلي ورؤساء الجمعيات الأهلية في المحافظة، لبحث سبل تفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنمية المدن، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وعادل خشانة مدير التضامن الاجتماعي.

وناقش "صقر" خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الاثنين، دور الجمعيات الأهلية وما تقدمه من خدمات وأعمال لتطوير المجتمع، ودورها في التجميل والارتقاء بالنواحي الصحية والتعليمية.

وطلب المحافظ من مسؤولي الجمعيات الاهتمام بنظافة وتجميل المنطقة المحيطة بكل جمعية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.

من جانبه استعرض رمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، رؤية الجمعيات المستقبلية لتنمية السويس، والاستفادة من الأراضي غير المستغلة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهاز التنفيذي.