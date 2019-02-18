صحيفة: الأتراك يتجهون إلى المعكرونة بدلا من اللحوم لارتفاع أسعارها

الخليج 365/ بغدادأفادت صحيفة تركية، الاثنين، بأن الأتراك يتجهون إلى المعكرونة بدلاً من اللحوم لإرتفاع أسعارها.

وقالت صحيفة "زمان"، في تقرير لها، إن "معدل استهلاك الفرد في تركيا من اللحوم الحمراء خلال عام 2016 بلغ 14.70 كيلو سنويا، لكنه شهد تراجعًا خلال العام الماضي 2018 بنحو 7.21 في المئة إلى 13.64 كيلو".

وأضافت أن "معدلات استهلاك المعكرونة تتزايد في ظل تراجع معدلات استهلاك اللحوم الحمراء في تركيا، إذ ارتفع استهلاك الفرد من المعكرونة من 7.5 كيلو جرام إلى 8.7 كيلوجرام".



وتابعت أنه "بعدما عجزت خطة الحكومة في الاستيراد بهدف خفض أسعار اللحوم واحتواء أزمة عدم كفاية أعداد الحيوانات المنتجة داخل تركيا، اتجه المواطن الذي تراجعت قوته الشرائية إلى استهلاك المعكرونة عوضا عن اللحوم الحمراء خلال العامين الأخيرين".

وبينت الصحيفة أنه "في عام 2016 بلغ معدل استهلاك الفرد في تركيا من اللحوم الحمراء 14.70 كليو سنويا ليتراجع خلال العامين الماضيين بنحو 7.21 في المئة ويسجل 13.64 كيلو خلال العام الماضي. ويعنى هذا تراجع استهلاك أسرة مكونة من أربعة أشخاص من اللحوم الحمراء بنحو 4 كيلوجرام خلال عامين".

وفي المقابل ارتفع استهلاك المعكرونة خلال العامين الأخيرين بنحو 16 في المئة، ففي عام 2010 كان استهلاك الفرد من المعكرونة 6 كيلوجرام ليرتفع في عام 2016 إلى 7.5 كيلوجرام ويواصل الارتفاع في عام 2018 إلى 8.7 كيلوجرام.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية، بحسب الصحيفة، إلى "تراجع استهلاك لحم الماعز بنحو 63.75 في المئة مقارنة بعام 2017 وتراجع استهلاك لحم الخراف بنحو 25.68 في المئة مقارنة بعام 2010 وتراجع استهلاك لحم الجاموس والعجول بنحو 88.1 في المئة مقارنة بعام 2010 وتراجع استهلاك لحم البقر بنحو 5.22 في المئة مقارنة بعام 2016".

واشارت الصحيفة الى أن "تركيا استوردت خلال ثمانية أعوام مليون و892 ألف و119 رأس ماشية من بينها مليون و485 ألف و298 من الأبقار والجاموس و406 ألف و821 من الأغنام والماعز والخراف مقابل 6 مليار و215 مليون و213 ألف ليرة".

وأصبح رفع الأسعار، وفقا لما ذكرته "زمان" التركية، " أمر لا مفر منه بعد ارتفاع أسعار العلف خلال العام الماضي بنحو 15 في المئة، حيث يبدأ سعر كيلو اللحم المفروم من 41 ليرة ويبلغ سعر كيلو مكعبات لحم الحمل من 80 ليرة. هذا وسجلت قطع لحم الضأن رقما قياسيا ببلوغها 110 ليرة".

