مقتل مراهق في شيكاغو برصاص الشرطة

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صورة أرشيفية

توفي مراهق في السابعة عشرة بعدما أصيب بجروح خطرة برصاص الشرطة مساء السبت في شيكاغو على ما ذكرت مصادرة رسمية.

وجاء في بيان للهيئة المكلفة التحقيقات التي تشمل عناصر شرطة في شيكاغو أن "قاصرا حاول الفرار خلال عملية تدقيق بالهويات. وقد طارده عنصر من الشرطة مشيا وأطلق النار عليه. وقد توفي بعد ذلك".

وقد اطلع محققون في هذه الهيئة "على كل التسجيلات المصورة المتوافرة" ويستمرون باستجواب شهود لمعرفة ظروف الحادث على ما أوضحت الهيئة.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الضحية يدعى مايكل إلام ويبلغ السابعة عشرة.

واتهمت شرطة شيكاغو ثالث مدن الولايات المتحدة بارتكاب عدة هفوات في السنوات الأخيرة.

ففي العام 2014،أطلق ضابط أبيض 16 رصاصة على لكوان ماكدونالد الشاب الاسود البالغ 17 عاما الذي كان مسلحا بسكين لكنه كان على مسافة منه. وقد حكم على الشرطي حايسن فان دايك في كانون الثاني/يناير بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهمة القتل.

وكان نشر التسجيل المصور حول مقتل المراهق، في العام 2015 بعد فترة على الحادث، أثار غضب السكان وأدى إلى تظاهرات استمرت اشهرا.

وخلص تحقيق فدرالي بعد ذلك إلى أن تجاوزات الشرطة كثيرة الحدوث في هذه الدينة التي ينهشها العنف والاتجار المخدرات.