الان تتابع عشرات الدواعش الأتراك يستسلمون في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دمشق- الخليج 365:

استسلم العشرات من عناصر داعش الأتراك والأوروبين في سوريا، لقوات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي لم يعد التنظيم الإرهابي يسيطر فيه سوى على مساحة 600 متر مربع.

وأفاد قائد قوات سوريا الديمقراطية، دمهات سركانية لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن العديد من المقاتلين الأتراك والأوروبيين استسلموا في منطقة باغوز السورية، وفق ما ذكرته صحيفة زمان التركية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، ومركزه لندن، أن اليومين الماضيين شهدا تسليم المئات من عناصر ميليشيا داعش وغالبيتهم من الأجانب أنفسهم إلى قوات سوريا الديمقراطية في باغوز، لكن مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية لم يؤكدوا هذا الأمر.

وأوضح قائد القوات السورية الديمقراطية، شيا فرات، أن قواته حاصرت تنظيم داعش الإرهابي في مساحة 600-700 متراً مربعاً.