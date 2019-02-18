باكستان تستدعي سفيرها لدى الهند بسبب توتر الوضع في كشمير

استدعت باكستان، الإثنين، سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، على حسابه بـ"تويتر": "استدعينا مفوضنا السامي في الهند لإجراء مشاورات. غادر نيودلهي هذا الصباح".

يشار إلى أن الهند قد استدعت سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها.

وفي وقت سابق أعلن مسؤول بالشرطة الهندية أن 4 جنود ومدنيا قتلوا في معركة مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه، الإثنين، في حين بدأت نيودلهي حملة ملاحقة بعد مقتل 44 من قوات الأمن الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية جامو وكشمير الشمالية إن القوات الهندية طوقت قرية بنجلان في منطقة بولواما في كشمير حيث هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن، الخميس، باستخدام سيارة ملغومة.

وفرضت السلطات حظرا للتجول في بولواما وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء داخل منازلهم.