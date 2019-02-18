الإفراج عن مسؤول ليبي مؤيد للقذافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طربلس

أفرجت الجهات الأمنية الليبية في طرابلس أمس رسميا عن رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبوزيد عمر دوردة.

وأكد مصدر أمني لموقع «المرصد» الإخباري الليبي، مغادرة دوردة مطار معيتيقة بطرابلس ووصوله إلى تونس، مبينا أن دوردة سيغادر تونس في وقت لاحق باتجاه القاهرة لاستكمال علاجه هناك.

يشار إلى أن مكتب النائب العام في طرابلس كان قد أصدر أمرا بالإفراج الصحي عن دوردة منذ منتصف العام الماضي، ولم يتم تنفيذ القرار حتى الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير التي تصادف أمس.