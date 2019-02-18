أكراد سوريا لترمب: جاهزون لتسليم بقايا داعش المحتجزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بيروت

رحبت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها ممن انخرطوا في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش» ويجري احتجازهم حاليا في سوريا.

وقال عبدالكريم عمر، مسؤول العلاقات العامة بقوات سوريا الديمقراطية :»نعتبر تصريح الرئيس الأمريكي إيجابيا»، وأضاف:»كما واجهنا الإرهاب وداعش بالتنسيق مع التحالف الدولي، فإنه يتعين أيضا التعامل مع قضية الجهاديين الأجانب وأبنائهم ونسائهم بالتنسيق مع المجتمع الدولي، هذا عبء، ولا يمكننا القيام به بمفردنا»، ولم يذكر عمر عددا محددا لمقاتلي داعش الأجانب المحتجزين لدى قسد. وقال :»لا إحصائيات دقيقة حتى هذه اللحظة، إلا أن عددهم بالمئات».

ويشار إلى أن هناك المئات من مواطني عشرات الدول محتجزين لدى قسد، التي يشكل المسلحون الأكراد أبرز مكون فيها، والتي تعاونت مع الولايات المتحدة في القضاء على تنظيم داعش في سوريا.