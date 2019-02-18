هروب جماعي للحوثيين و40 قتيلا ومصابا في تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تواصل ميليشيات الحوثي عمليات حشد مقاتليها من جميع مناطق سيطرتها، ضد قبائل حجور التي انتفضت ضدهم في محافظة حجة، وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كامل الخوداني أن الميليشيات أطلقت حملة أمنية كبيرة وأغلقت شوارع العاصمة في تظاهراتها السياسية.

ولقي 30 عنصرا حوثيا مصرعهم في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في حجة شمال غربي اليمن خلال الساعات الماضية، وأكد موقع “سبتمبر” الناطق باسم الجيش أن مقاتلي القبائل نفذوا عملية التفاف قتل خلالها أكثر من 20 عنصرا حوثيا، وما زالت جثثهم مرمية في الشعاب وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم”.

وامتدت المواجهات إلى 4 مناطق جديدة، هي ”المندله وجبل جمانة“ في بني رسام بمديرية كشر، و“النيد وسوق دوبع“ في مديرية أفلح الشام، وسط تقهقر لمقاتلي الميليشيات وهروب جماعي، بعد أن كانت تتمركز المواجهات في منطقة العبيسة بمديرية كشر.

فك الحصار

وفي السياق دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، إلى التدخل والضغط الفوري لفك الحصار الذي تفرضه الميليشيات الانقلابية على حجور، ووقف الجرائم الإنسانية بحق سكان المنطقة، وشدد على ضرورة التنسيق مع المنظمات الأممية، وخصوصا برنامج الأغذية العالمي لإرسال المواد الإغاثية والطبية للسكان المحاصرين، معتبرا ما تفعله الميليشيات جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وفي تعز، دارت غرب محافظتها معارك تكبدت فيها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة، وأسفرت عن سقوط أكثر من 40 عنصرا حوثيا بين قتلى ومصابين، وشهدت جبهات ريف تعز خلال الأسابيع الماضية مواجهات عنيفة، وأجبرت الميليشيات على الفرار في مديرية الحشاء بالضالع.

تحريك المباحثات

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أمس إلى صنعاء للقاء قيادات ميليشيات الحوثي في إطار تحركات الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد، بعد تعنتها في تنفيذ الاتفاق ورفضها مقترحا بشأن مراحل الانسحاب من الحديدة بعد يوم من موافقتها عليه.

واستأنفت اللجنة العسكرية المعنية بتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اجتماعاتها أمس الأول في الحديدة، وناقشت إعادة الانتشار في موانئ المدينة ومنافذها، ونشر مراقبين دوليين لتيسير عمليات الإغاثة.

وكان الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار والمراقبة الأممية باتريك كاميرت قال إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولة عن تدمير مخزون الحبوب في المدينة، وأضاف كاميرت في مقابلة صحفية مع صحيفة «الفولس كرانت» الهولندية، إن 20% من مخزون الحبوب في مطاحن البحر الأحمر دمرت بنيران قذائف الحوثيين.

مشاهدات يمنية