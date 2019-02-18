شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى سابق: إرهاب الإخوان الأسود لن يثنى المصريين عن استكمال بناء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة تسعى بإرهابها الخسيس لان تثنى الدولة المصرية والشعب المصرى عن المضى قدما فى بناء حكاية وطن.

وأشار "ربيع" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن أى عملية إرهابية تقوم بها جماعات الارهاب الاخوانية فى أى منطقة داخل الدولة المصرية، ما هى إلا عمليات تنم عن افلاس تنظيم الاخوان الارهابي".

وقال "ربيع":"اراد هؤلاء الارهابيون البائسون المفلسون بالعملية الخسيسة الأخيرة أن يأخذوا انظار المصريين والعالم عن الحدث التاريخي المتمثل في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر موينخ للامن والذي بشهادة الخبراء والمتابعين لهذا الشأن يعد حدثا تاريخيا لمصر ولأوربا وللعالم والرسالة الواضحة من دعوة الرئيس الى هذا المؤتمر، وهي أن أمن مصر جزء من أمن أوروبا وهذه اقوى رسالة للعالم، سواء أمن من الارهاب - امن من الهجرة غير الشرعية".

وتابع :"لأن مصر لها أجندات لا تخصها وحدها ولكن تخص أيضا العرب وأفريقيا، وقدر جيش مصر الأبى وشرطتها الباسلة أن يدفعوا بنفس جسورة وراضية فاتورة خلاص الوطن من تنظيم الإخوان الارهابي الوكيل الحصري للإرهاب ان يدفعوا هذه الفاتورة من دمائهم التي هي اغلى واشرف وأنفس ما يملك الوطن".

وأضاف :"ولن تثنينا هذه العمليات البائسة شعبا وجيشا وشرطة عن استكمال ما بدأناه من أمن واستقرار وتنمية وتقدم وسنسلم راية الوطن للأجيال القادمة وهي ترفرف مرفوعة الهامة وعزيزة الصواري على وطن ينعم بالأمن والتقدم".