مصراوي - كتب – محمد عطايا:
لطالما انزعج القادة الأوروبيون من كلمات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتغريداته على موقع "تويتر"، لكونها من الممكن أن تفسد تحالفهم التاريخي، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أكدت أنه في الأيام القليلة الماضية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أصبح الصدع بين القارة العجوز وواشنطن قويًا وملموسًا.
وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أول أمس السبت، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما عُقدت الجلسة الرئيسية أمس الأحد، على أن تستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، بحضور 35 من رؤساء...
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز: الخلافات بين أوروبا وأمريكا تستغلها روسيا والصين بنجاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.