نيويورك تايمز: الخلافات بين أوروبا وأمريكا تستغلها روسيا والصين بنجاح

مصراوي - كتب – محمد عطايا:

لطالما انزعج القادة الأوروبيون من كلمات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتغريداته على موقع "تويتر"، لكونها من الممكن أن تفسد تحالفهم التاريخي، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أكدت أنه في الأيام القليلة الماضية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، أصبح الصدع بين القارة العجوز وواشنطن قويًا وملموسًا.

وانطلقت أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، أول أمس السبت، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما عُقدت الجلسة الرئيسية أمس الأحد، على أن تستمر الفعاليات لمدة 3 أيام، بحضور 35 من رؤساء...