مصراوي - كتب - مصطفى علي:
تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين هذا العام، مفارقة تعتبر الأولى من نوعها طوال تاريخ النقابة، وهي ترشح أكبر عدد على منصب نقيب الصحفيين منذ تأسيس النقابة، في ظل انحصار المنافسة في كل انتخابات بين مرشحين اثنين، على أن يحصل الباقين مجتمعين على نسبة لا تتجاوز من 1-10% من إجمالي الأصوات.
ورغم وصول عدد المرشحين على كرسي نقيب الصحفيين إلى 11 مرشحًا، إلا أن المنافسة تبدو محسومة بين ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة أخبار...
كانت هذه تفاصيل خبر "البدل" أبرز وعودهم.. 11 مرشحًا لأول مرة على مقعد نقيب الصحفيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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