البطريرك يوسف عبسي يمنح وسام صليب اورشليم المذهب للجنرال آبانيارا

منح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف الأول عبسي، وسام صليب أورشليم المذهب إلى قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو آبانيارا ، تقديراً لدوره وللأنشطة الإنسانية والدعم الفعال المقدم إلى المجتمع المحلي للروم الملكيين الكاثوليك في صور .
وقد أجريت مراسم التقليد في مقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع خلال قداس الأحد الذي ترأسه رئيس أساقفة صور وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص حيث قام بتسليم وسام التكريم الكبير الأهمية للجنرال آبانيارا بحضور قنصل إيطاليا في جنوب لبنان وعدد من الضباط والجنود الايطاليين.
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