عبدالله: ما حصل في مستشفى الفنار موقف متقدم ونوعي لوزير الصحة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "ما حصل في ​مستشفى​ ​الفنار​ البارحة، هو موقف متقدم ونوعي لوزير ​الصحة العامة​ في معالجة التجاوزات وسوء استعمال المال العام والاستهتار بالإنسان"، مشيرا الى أنه "عند الارادة، لا حواجز أمام الإصلاح الحقيقي".

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