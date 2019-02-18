السلطات الباكستانية تمنح ولي العهد السعودي أرفع وسام مدني

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الرئيس عارف ألفي سيقلد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وسام باكستان" وهو أرفع وسام مدني في البلاد.
وبعد باكستان، يتوجه ولي العهد السعودي في وقت لاحق الاثنين إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان. وسيزور الصين الخميس والجمعة.
وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد. وتتهم الهند وإيران المتجاورتان إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين.
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