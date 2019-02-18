السلطات الباكستانية تمنح ولي العهد السعودي أرفع وسام مدني

أعلنت وزارة الخارجية ال​باكستان​ية أن الرئيس عارف ألفي سيقلد ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ "وسام باكستان" وهو أرفع وسام مدني في البلاد.

وبعد باكستان، يتوجه ولي العهد السعودي في وقت لاحق الاثنين إلى ​الهند​ حيث سيلتقي رئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​ ويناقش مسألة ​النفط​ مع وزير البترول و​الغاز الطبيعي​ دارميندرا برادان. وسيزور ​الصين​ الخميس والجمعة.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد. وتتهم الهند و​إيران​ المتجاورتان ​إسلام أباد​ بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين.