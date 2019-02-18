حدث في مثل هذا اليوم February 18, 2019

أحداث سياسية وعامة

1229 - الإمبراطور الروماني فريدريك الثاني يوقع هدنة لمدة 10 سنوات مع الملك الكامل استعاد فيها القدس والناصرة وبيت لحم بدون قتال أو مساندة من البابا وذلك أثناء الحملة الصليبية السادسة.

1685 - الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس في خليج ماتاجوردا.

1861 - ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.

1911 - إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من الله أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملًا 6500 رسالة.

1913 - ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.

1920 - صدور العدد الأول من صحيفة "فتى العرب" الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.

1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.

1965 - استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.

1978 -اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.

2009 - السلطات المصرية تفرج عن السياسي المعارض أيمن نور وذلك لظروفه الصحية.

2018 - سقوط طائرة إيرانية يسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 59، بالإضافة إلى مصرع ستة من طاقمها قرب مدينة ياسوج.

مواليد

1404 - ليون باتيستا ألبيرتي، مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.

1516 - الملكة ماري الأولى، ملكة إنجلترا.

1745 - ألساندرو فولتا، عالم فيزياء إيطالي.

1914 - محمود ذو الفقار، مخرج وممثل مصري.

1922 - هيلين براون، صحافية وكاتبة أمريكية.

1931 - توني موريسون، روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.

وفيات

1294 - الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور الإمبراطورية المنغولية الخامس.

1405 - تيمورلنك، زعيم مغولي ومؤسس السلالة التيمورية

1546 - مارتن لوثر، مصلح ديني ومؤسس البروتستانتية.

1962 - صلاح سالم، أحد أعضاء حركة الضباط الأحرار.

1967 - روبرت أوبنهايمر، عالم فيزياء أمريكي.

1978 -يوسف السباعي، أديب ووزير مصري.

2009 - الطيب صالح، روائي سوداني.

2014 - أنسي الحاج، شاعر لبناني.

2016 - علاء الديب، كاتب وروائي مصري.