كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: الحرب الاقتصادية التي نواجهها اليوم أصعب من الحرب العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، الشعب الإيراني إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، مشيرا إلى أن الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية.

وقال روحاني خلال كلمة له خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مصفاة نفط الخليج في غرب بندر عباس جنوبي البلاد: "الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية"، مشيرا إلى أن الإبقاء على أجواء التنافس حتى بعد الانتخابات لا يصب في مصلحة البلاد.

وتابع قائلا: "لن ننجح في حربنا الاقتصادية أو العسكرية إذا لم نتلق الدعم من شركائنا السياسيين".

وشدد روحاني: "الظروف اليوم ليست عادية ونحن نمر بظروف حرب، وسننتصر فقط إذا كنا نقف صفا واحدا، والعدو سيضطر للانسحاب والتراجع".