كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرقاش: محاولة قطر شق صف الدول الأربع لن تنجح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن تخبط الدوحة مستمر، مؤكداً أن محاولتها شق صف الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) عبر الأخبار الكاذبة لا ينفع.
وقال في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر، الاثنين: "الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم."
وأضاف: "يستمر تخبط الدوحة ولا شك أن مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح".
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