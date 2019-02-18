مبابي يهدد أرقام كريستيانو وميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تألق نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، بات يهدد هيمنة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الإنجازات الفردية.

ونشرت شبكة "سكواكا" إحصائية، تشير إلى اشتعال المنافسة الثلاثية على الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد دخول المتألق الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، على خط المنافسة بقوة، مع ميسي ورونالدو.

وأوضحت أن الثلاثي ساهم في 25 هدفا على الأقل، مع الأندية الثلاثة في بطولة الدوري هذا الموسم، ليتربع كل منهم على عرش المسابقة المحلية، وإن بقيت الأفضلية قاريا لميسي بفارق 3 أهداف فقط أمام ملاحقيه.

وذكرت أن نجم برشلونة (31 عاما)، سجل حتى الآن، في الدوري الإسباني 22 هدفا، وصنع 10 لزملائه، في 1797 دقيقة لعب بالليغا، ليقود الفريق الكاتالوني إلى قمة الترتيب.

بدوره، لم يتخلف الدون البرتغالي (34 عاماً)، عن ممارسة هوايته المفضلة في زيارة شباك المنافسين، بعدما سجل 19 هدفا بقميص البيانكونيري، وصنع 8 لزملائه، في 2059 دقيقة، بالدوري الإيطالي، الذي يقترب يوفنتوس من حسمه نظريا.

وأشعل الواعد الفرنسي مبابي، بطل العالم مع الديوك، الصراع على الجائزة الأوروبية، بعدما وقع على 19 هدفا، وصنع 6 لزملائه، في 1413 دقيقة بالدوري الفرنسي، ليشكل مثلثا هجوما مرعبا رفقة نيمار وكافاني، ويقود بي إس جي، للسيطرة على قمة الليغ أ.