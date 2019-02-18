انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 6 جنود باكستانيين في هجومين قرب الحدود الإيرانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 09:47 صباحاً - قُتل ستة جنود باكستانيين في هجومين مسلحين على قوات أمن بإقليم بلوشستان (جنوب غرب) الواقع على الحدود مع إيران، حسبما أفادت الشرطة، اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" عن ضابط بالشرطة المحلية، يدعى هداية الله، قوله إن أربعة جنود قُتلوا عندما فتح مسلحون النار على قوات أمن ببلدة تورتات، وقُتل جنديان آخران في هجوم مماثل ببلدة لورالي، أمس الأحد.

ويأتي الهجومان بعد أيام من هجوم على الحرس الثوري الإيراني قُتل فيه 27 شخصاً، وتبنَّى هذا الهجوم "جيشُ العدل"، وهو تنظيم مسلَّح ينشط جنوبي إيران، يقول إنه يدافع عن حقوق البلوش، في حين تعتبره طهران تنظيماً "إرهابياً".

وتدّعي إيران أن الهجوم "تم التخطيط له وتنفيذه من داخل باكستان"، وهو ما نفته إسلام آباد وأدانت العنف في إيران، وعرضت التعاون.

وكانت مواقع محلية أعلنت مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في هجوم انتحاري على الجيش الباكستاني، بمقاطعة بانجكور في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، أمس الأحد.

وجاء هذا الحادث وسط تصاعد التوتر بالمنطقة بعد الهجوم الانتحاري في جامو وكشمير ، حيث صدم شاب يبلغ من العمر 20 عاماً سيارة محملة بالمتفجرات في قافلة من قوات حفظ السلام، وهو ما أسفر عن مقتل 40 فرداً.

وهاجم مقاتلو البلوش قوات الأمن الباكستانية على طريق ممر اقتصادي باكستاني في بلغار، وفقاً لصحيفة "بلوشستان بوست".

في حين أكدت المصادر الرسمية فقدان أربعة من أفراد الأمن في الهجوم.