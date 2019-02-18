شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يفتتح مركزاً صحياً في الزهاري بعد ترميمه والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام" ، بأن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، افتتحت أمس، مركزا صحيا في منطقة الزهاري التابعة لمديرية المخا بالساحل الغربي لليمن، بعد أن أعادت ترميمه وتزويده بمختلف التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك منظومة طاقة شمسية متكاملة ليخدم نحو خمسة آلاف مواطن يمني.

و قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، إن الهيئة أولت قطاع الصحة في جميع مدن وقرى ومناطق الساحل اليمني، اهتماما كبيرا نظرا لانعكاساته الإيجابية في تحسين وتوفير الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين اليمنيين كافة، مشيرا إلى أن افتتاح المركز الصحي يأتي ضمن جملة من المشاريع التي نفذتها وتنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية على امتداد الساحل الغربي.

من جهتها أوضحت الدكتورة رقية خدام عبده، مديرة المركز الصحي بالزهاري، أن المركز سيقدم خدماته الصحية لسكان مناطق "الزهاري، ودار الشجاع، والشاذلية، والرويس، و وادي الملك، والحسحس، والرمة، والعكش، والمبعوث، والكدمة"، مشيرة إلى أن المركز يستقبل يوميا 140 حالة .

من ناحيته أشاد محمد الشاذلي، أحد مشايخ مديرية المخا، بالدور الإيجابي الذي يقوم به "الهلال الأحمر الإماراتي" من خلال تنفيذ مشاريع إنسانية وخدمية وتنموية أسهمت بشكل كبير في إعادة تطبيع الحياة، وتوفير الخدمات لسكان مناطق الساحل الغربي لليمن.

وكانت الوكالة ذكرت أن " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " تواصل تنفيذ مشروع " سقيا ماء " بقرى بني يوسف في مديرية المواسط بريف تعز في اليمن لتلبية احتياجات عشرين ألف شخص من المياه الصالحة للشرب لمدة شهرين متواصلين.

يستهدف المشروع مد قرى الدوم و المناخ و الذنيب و شرار و عقف بالمياه من خلال ثلاث آليات نقل مخصصة لهذا الغرض والتي تقطع مسافة 60 كيلو مترا ذهابا و إيابا انطلاقا من منطقة الأخمور في اتجاه قرى بني يوسف مارة بطرق وعرة و جبلية من أجل الوصول للمستفيدين.

وقال محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن إن مشروع "سقيا ماء" يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والخدمية التي تنفذها الهيئة بمحافظة تعز في إطار عام التسامح 2019 .

و أوضح أن الهدف من المشروع هو توفير الماء الصالح للشرب و الإسهام في دعم استقرار الأسر اليمنية و التخفيف من معاناتها جراء شح المياه و صعوبة الحصول عليها.

و أكد الجنيبي حرص الهلال على مواصلة تنفيذ مشروع "سقيا ماء" الذي يسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة شح و ندرة المياه النقية في المناطق والقرى المستفيدة .

من جهتهم و عبر المستفيدون من المشروع عن امتنانهم و شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لوقوفها إلى جانبهم وقت الشدة وفي ظل معاناتهم بسبب قلة الأمطار والجفاف.