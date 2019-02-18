شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات بالبرلمان الإيراني لسحب الثقة من روحاني والان مع التفاصيل

في خطوة تشير إلى تجدد الصراع المبطن بين المرشد الأعلى علي خامنئي، وفريق روحاني، أعدت مجموعة من النواب المتشددين مشروع قرار لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمام البرلمان بهدف سحب الثقة منه وعزله في نهاية المطاف.

في حين شن سيناتور أمريكي هجوماً حاداً على خامنئي بسبب تصريحات تمنى فيها الموت لقادة أمريكا. وقال له «سيموت نظامك الخارج عن القانون لعدم شرعيته، بينما تظل أمريكا أرض الأحرار».

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن النائب مجتبى ذو النور، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، قوله، أمس، إنه باشر جمع التواقيع من أجل تمرير مشروع القرار.

ووفقاً للوكالة، يشمل مشروع القرار مطالبة بسحب الثقة عن روحاني بسبب 14 فقرة من المخالفات الدستورية والقانونية، تشمل سوء إدارة الأزمة الاقتصادية والفشل في مكافحة البطالة، ومراقبة سوق الصرف الأجنبي والإضرار بالمصالح الوطنية، وفشل التحكم في أسعار السلع الأساسية.

وهذه المرة الثانية التي يقوم فيها نواب الكتلة «الولائية» أي التي تتبع نهج الولي الفقيه، المرشد الإيراني علي خامنئي، بتقديم مشروع لسحب الثقة عن الرئيس الإيراني.

وفي أكتوبر الماضي، لم يتمكن هؤلاء النواب من جمع التواقيع الكافية لتمرير مشروع القرار بهدف إسقاط حكومة روحاني، على خلفية الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمة المعيشية عقب انهيار سعر العملة المحلية (الريال)، حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة أكثر من 90% خلال الأشهر الماضية.

من جهة أخرى، رد السيناتور توم كاتن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أركنساس، على تصريحات علي خامنئي، التي قال فيها إن «شعار الموت لأمريكا لن يموت، وذلك يعني الموت ل(الرئيس دونالد) ترمب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(ووزير الخارجية مايك) بومبيو. إنه يعني الموت لحكام أمريكا»، بحسب «العربية نت».

وقال كاتن في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» حيث أرفقها بتغريدة خامنئي الذي أعاد نشر تصريحاته حول موت هتاف الموت لأمريكا، إن خامنئي سيموت قبل من تمنى لهم الموت. وجاء في تغريدة كاتن: «أيها الرجل العجوز، ستكون ميتاً قبل أي واحد منا، وسيموت نظامك الخارج عن القانون لعدم شرعيته، بينما تظل أمريكا أرض الأحرار».

وكان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قال في خطبة أمام حشد من ضباط القوات الجوية الإيرانية يوم الجمعة الماضي، بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة، إن الإيرانيين سيواصلون هتاف «الموت لأمريكا».

وأوضح خامنئي أن «الموت لأمريكا يعني الموت لترامب وبولتون وبومبيو. إنه يعني الموت لحكام أمريكا».

وأضاف «لا مشاكل بيننا وبين الشعب الأمريكي. (هتاف) الموت لأمريكا يتعلق بقادة أمريكا. إنه يتعلق بالمسؤولين (هناك) الآن. سيكون هناك آخرون عندما تبدأ الولاية القادمة».

ومن مفارقات النظام الإيراني أنه رغم هتاف قادته بشعار «الموت لأمريكا» فإنهم يرسلون أبناءهم وأقاربهم للدراسة والعمل والإقامة في الدولة التي يصفونها ب«الشيطان الأكبر».