شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تعيش الإمارات عصوراً زاهية من الإزدهار والتقدم والتطور والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن سياسة التمكين التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس الدولة على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، تظهر نجاحها، عبر مواصلة الاستثمار بالكادر البشري والرهان على طاقات أبناء الوطن لتحقيق قفزات وإنجازات حضارية ترفد مسيرة الدولة والنقلات التي ترسخ عبرها موقعها بين الأكثر تقدماً وتطوراً في العالم.

وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين إلى أن هذه الحقيقة المشرفة نلمسها في جميع المحافل والميادين، وعلى الصعد كافة، ولاشك أن عدداً من الصناعات الوطنية التي تم الإعلان عنها في معرض "آيدكس" الذي انطلق في العاصمة أبوظبي.

وتابعت :"قد أكد قدرة أبناء الوطن وعلو شأنهم في المجالات الدفاعية والعسكرية وتمكنهم من خوض المنافسة في التصنيع العسكري، وما يشكله هذا القطاع من أهمية كبرى سواء لدوره في تأمين الاحتياجات الدفاعية، أو لأهميته الاقتصادية الكبرى، وهذا ما يتبين سنوياً من خلال الإعلان عن إنجازات تجد طريقها إلى العالمية بجهود أبناء الإمارات بشكل تام، وذلك على غرار النجاحات في جميع الميادين وأصعب وأعقد العلوم مثل الطاقة والفضاء وغيرهما".

وذكرت أن هذا النجاح الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، هو نتاج مسيرة طويلة في بناء شامخ قوي، مكن أبناء الوطن من أخذ دورهم في المسيرة والعمل لأجلها، فهم المؤمنون برسالة الإمارات ونهج قيادتها ورعايتها الدائمة لهم، ودعمهم ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية كما يجب، ورفد مسيرة التنمية على الصعد كافة.

وأضافت بالكثير من الفخر والاعتزاز، نمتلك قدرة تنظيم أكبر الأحداث والمعارض العالمية، وما يضاعف هذا الفخر أن أبناء الوطن حاضرون بقوة لينافسوا بقدراتهم وجهودهم وإبداعاتهم، وبات الجميع يسارع للاطلاع على ما نقوم بعرضه كنتاج وطني تام، حيث تظهر قوة الريادة العالمية التي يقوم فيها شباب الإمارات بدورهم المأمول وما يريده وطنهم منهم، وهي مراحل في مسيرة لا تعرف الحدود وطموحات لا يقف أمامها شيء اسمه مستحيل، إذ بينت التجربة الإماراتية عشقاً كبيراً للتحدي في المسيرة الطويلة والقدرة على التعامل مع الاحتياجات والمستجدات بطريقة غاية في الكفاءة والاحترافية عبر فهم متطلبات العصر والتعامل معها بطريقة تمكن الجميع في الوطن من امتلاك مفاتيح الغد، خاصة مع القدرة على تحويل التحديات إلى فرص، كونها ظاهرة طبيعية في التطور والتقدم.

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحتيها إنه في الوقت الذي يعج فيه العالم بالأزمات والأحداث المتسارعة، تعيش الإمارات عصوراً زاهية من الازدهار والتقدم والتطور، بفعل الفهم الدقيق للأحداث والعزيمة الصلبة في تحقيق كل ما من شأنه أن يكون في صالح الوطن ورفد مسيرته، ونشعر بكل الثقة اللازمة أننا نسير نحو مستقبلنا بعزيمة لا تلين وتصميم لا يعرف إلا النجاح والوصول للأهداف الوطنية.