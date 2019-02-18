باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتشاور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت باكستان، الإثنين، سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين. وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، على حسابه بـ"تويتر": "استدعينا مفوضنا السامي في الهند لإجراء مشاورات. غادر نيودلهي هذا الصباح". كانت الهند قد استدعت سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها.

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