انت الان تتابع فنزويلا تمنع دخول نواب أوروبيين جاؤوا بدعوة من زعيم المعارضة غوايدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيم المعارضة خوان غوايدو

منعت الحكومة الفنزويلية السبت خمسة نواب أوروبيين من دخول البلاد، ما دفع بزعيم المعارضة خوان غوايدو الى الرد بغضب على هذا التصرف خاصة وانه صاحب الدعوة للوفد الاوروبي لزيارة كراكاس.

وقال العضو الاسباني في البرلمان الأوروبي استيبان غونزاليس بونس الذي ترأس الوفد "نحن نتعرض للطرد من فنزويلا، جوازات سفرنا صودرت ولم يتم ابلاغنا بسبب الطرد".

ويرافق غونزاليس بونس مواطنيه إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر اضافة الى الهولندية أستير دي لانغ والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ.

واستنكر غوايدو قرار الحكومة على موقع تويتر وقال في تغريدة إن المجموعة تعرضت للطرد على يد "نظام معزول تزداد عدم عقلانيته".

وأضاف "المُغتَصِب هو من يرفع كلفة ما بات الآن حقيقة: انتقال السلطة"، في إشارة الى الرئيس نيكولاس مادورو.

ويسعى غوايدو الى حشد مليون متطوع بحلول 23 شباط/فبراير للتوجه إلى الحدود لتسلّم ونقل المساعدات الإنسانية المكدسة في دول الجوار، ما قد يدفع الى اختبار قوة مع الجيش الفنزويلي الموالي لمادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية أفقرت ملايين الأشخاص وسط نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.

وأكد مادورو أنه سيمنع دخول المساعدات الإنسانية التي وصفها بـ"الاستعراض".