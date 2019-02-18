إجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيناقش الوضع في سوريا

يعقد وزراء خارجية ​الاتحاد الأوروبي​ اجتماعا في ​بروكسل​ اليوم، سيناقشون خلاله عددا من القضايا بينها الوضع في ​سوريا​، غداة دعوة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى إعادة مواطنيهم المعتقلين في هذا البلد لالتحاقهم ب​تنظيم داعش​.

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