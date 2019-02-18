أفاد الموقع الإلكتروني للقناة الاسرائيلية،20 ، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان طالب الشرطة بالتحقيق في ظهور كلمة جاسوس عند البحث عن اسمه في محرك "غوغل".
وذكر تقرير للقناة الاسرائيلية، أن ليبرمان يشتكي من أنه خلال البحث التلقائي لاسمه في محرك "غوغل" تظهر في المرتبة الأولى أو الثانية كلمة جاسوس. ويرى أن هذا الأمر مدبر، وأن محرك البحث يتم التلاعب به كي يعيد نشر "الشائعات" كلما جرى البحث عن اسمه.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبرمان يصنّف بـ "الجاسوس" عند البحث عن اسمه في محرّك غوغل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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