قاطيشه: اذا سقطت الدولة ستسقط على رؤوس الجميع

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشه​ أن "هناك نية لدى ​الحكومة​ و​مجلس النواب​ للاصلاح لان الحالة المتردية التي وصلت اليها الدولة لا تسمح بالتأخير"، مشيرا الى انه "سنرى كيف سيطبق هذا الامر واذا سقطت الدولة ستسقط على رؤوس الجميع ونحن سنخوض المعركة ولن نرحم أحدًا حتى أقرب الناس الينا".

وفي حديث اذاعي اوضح قاطيشه أن "​حزب الله​ أعرب عن أنه يريد ​مكافحة الفساد​ لذا سنرى في الملفات اما نلتقي أو نفترق والايجابيات التي أظهرها نحن جاهزون لها انما الخلافات الاستراتيجية بيننا معروفة".