بالصور- اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة الرديسية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الاثنين، قصر ثقافة الرديسية.

وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن القصر تبلغ مساحته 1480 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضي قاعة استقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا المعلومات، والغرف الإدارية، ومسرح على مساحة 220 مترًا مربعًا يتسع لـ 145 كرسيًا، ويضم الطابق الثاني قاعة حرف بيئية، مرسمًا، قاعة أنشطة الطفل، ويشمل أيضًا مكتبة عامة ومكتبة للطفل ومسرح ونادي تكنولوجيا معلومات وقاعة للأمسيات والندوات والسينما وأخرى للمرسم ومعارض للحرف التراثية والبيئية.

وأضاف إدريس أن أعمال إنشاء القصر بدأت في 20 فبراير 2016، بتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه.​