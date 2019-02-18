اليوم.. وزير الاتصالات يفتتح عددا من المشروعات التكنولوجية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (الخليج 365):

يحل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، ضيفًا على مدينة أسوان لافتتاح عدد من المشروعات التكنولوجية في المحافظة منها سنترالات للشركة المصرية للاتصالات والبريد، وحضور فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن يوقع وزير الاتصالات عددًا من بروتوكولات التعاون مع محافظة أسوان، لتطوير وميكنة الإدارة المحلية بحضور قيادات الوزارة والقطاع ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، وعدد من قيادات المحافظة.

وينظم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ترعاه مؤسسة مجتمع الاتصالات الدولي (ITS) والذي يفتتحه وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

ويعد المؤتمر أول حدث أكاديمي يقيمه الجهاز بالتعاون مع جامعة أسوان ويحمل شعار "دور تكنولوجيا الاتصالات في تحفيز التنمية"، ويٌعقد المؤتمر في مدينة أسوان خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير 2019.

يتناول المؤتمر موضوعات عدة تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من منظور اقتصادي وتنظيمي وسياسي وتقني.

يتضمن اليوم الأول للحدث جلسات بحثية توضيحية وسيتم في الأيام الثلاثة التالية تقديم ومناقشة الأبحاث التي تم قبولها وبالتالي اختيار أفضل الأوراق البحثية المقدمة.

كما يقدم المؤتمر مكافأتين لأفضل بحثين وهما "أفضل ورقة بحثية لطالب" و"أفضل ورقة بحثية لطالب بالدراسات العليا".