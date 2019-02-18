غارات للتحالف تستهدف تعزيزات لميليشيات الحوثي شرقي صنعاء

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على تحركات لميليشيات الحوثي في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر ميدانية بحسب موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تعزيزات لميليشات الحوثي في منطقة حريب بنهم، كانت في طريقها إلى الجبهة، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة لميليشيات الحوثي، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

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