ألمانيا: مطلب ترامب بشأن داعش "صعب التنفيذ"

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس يوم الأحد إن مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجوب "استعادة" 800 من مقاتلي داعش "سيكون من الصعب للغاية تنفيذ ذلك".

وقال ماس في برنامج تلفزيوني مساء الأحد إن عودتهم ستكون ممكنة فقط "عندما يمكن التأكد من أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون على الفور أمام القضاء، ويكونوا رهن الاحتجاز".

وأوضح إن السلطات من أجل القيام بذلك، ستحتاج إلى معلومات وتحقيقات جنائية لا يمكن ضمانها. "وطالما أن الأمر كذلك، أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تنفيذ ذلك".

وأضاف أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية يحق لهم العودة إلى ألمانيا، لكن في سوريا لا توجد وسيلة للتحقق من ذلك في الوقت الحالي.

وتابع أن هذا "هو السبب في أننا سنقرر مع الفرنسيين ومع البريطانيين ما يجب فعله".

ومن جانبه انتقد نوربرت روتجين، عضو الحزب المسيحي الديمقراطي الذى تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أيضا مطلب ترامب.

وقال روتجين لصحيفة (باساوير نوين بريسه) في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن "هذا المطلب من الرئيس الأميركي ليس بناء لا في لهجته أو فحواه".

وتابع "إذا بدأت في تمرير المسؤولية فإن هذا ليس نهجا بناء أو واعدا"، مضيفاً أن مشكلة التعامل مع مقاتلي تنظيم داعش الأجانب يجب أن يتصدي لها الجميع.

وطالب ترامب يوم السبت أوروبا بـ"استعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش الذين أسرناهم في سوريا وتقديمهم للمحاكمة"، مهدداً بأن الولايات المتحدة ستضطر إلى إطلاق سراحهم في حالة عدم استردادهم.

وكتب على تويتر "الولايات المتحدة لا تريد أن ترى مقاتلي داعش وهم يتغلغلون في أوروبا، حيث من المتوقع أن يتوجهوا".