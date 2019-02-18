كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في مران بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الجيش اليمني، مساء أمس الأحد، من تحرير مناطق جديدة في جبهة مران غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، حرر الجيش قرى السلام، وأم عقال، و المنعيرة، والجلاح، وصولاً إلى وادي المنزالة، ووادي ليه، إضافةً إلى معسكر الكامب البريطاني، بعد مواجهات ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، علاوةً على تدمير عدد من آلياتها.

وفي سياق متصل، طهرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني، وادي المشابيح، من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، التي زرعتها ميليشيا الحوثي قبل فرارها.