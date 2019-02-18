كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد مساعدات الهلال الاحمر الاماراتي خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتشر فرق الهلال الاحمر الاماراتي في عموم المحافظات المحررة لتقديم المساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين.

وخلال ال48 ساعة الماضية أنجز الهلال الأحمر الإماراتي العديد من الأعمال الإنسانية التي تعمل على التخفيف من معاناة المواطنين في اليمن، من بينها توزيع 4000 سلة غذائية على المدنيين في محافظتي الحديدة وشبوة، وكما تم توزيع مئات السلل الغذائية على النازحين في الخوخة، وسيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية تحمل مساعدات إلى سكان مديرية أحور بمحافظة أبين، وتم توزيع مساعدات غذائية على أهالي مديرية عسيلان بشبوة، وقامت طائرة امارتية خاصة بنقل مريضة من مستشفى الشيخ خليفة بسقطرى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقى العلاج على نفقة مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية.

وفيما يلي حصاد باهم الانشطة والاعمال التي نفذها الهلال الاماراتي خلال الـ "48" ساعة الماضية :

*الهلال الأحمر الإماراتي يوزع 4000 سلة غذائية على أهالي #الحديدة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 4000 سلة غذائية على المدنيين في محافظتي الحديدة وشبوة، في إطار البرنامج الإنسانية الذي تنفذه في المحافظة بهدف مد يد العون لأهلها الذين يعانون وضعا إنسانيا صعبا.

وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن تلك المساعدات جاءت تلبية للاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين اليمنيين الأكثر احتياجاً والأشد معاناة، والذين يقطنون قرى ومناطق الساحل الغربي وتقديرا للأوضاع الصعبة التي يعيشونها ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الاحمر الاماراتي خلال عام التسامح 2019 على امتداد مدن وقرى ومناطق الساحل احل الغربي وبمختلف المديريات والمحافظات اليمنية المحررة .

وأشاد المستفيدين من قوافل المساعدات بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم وعون لليمن بمختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر وذالك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

*الهلال الأحمر الإماراتي يغيث النازحين في الخوخة بمئات السلل الغذائية

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مئات السلل الغذائية على النازحين القادمين من مختلف مناطق محافظة الحديدة إلى مخيمات النازحين في مديرية الخوخة.

وقدّم الهلال الأحمر الإماراتي مئات السلل الغذائية للنازحين من سكان الحديدة الذين هربوا من قصف مليشيات الحوثي الانقلابية على منازلهم والحصار الحوثي على مدنهم وقراهم إلى الخوخة.

وأعرب عدد من النازحين عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات على جهودها المبذولة وتقديمها الإغاثات الإنسانية للنازحين للتخفيف من معاناتهم اليومية ومساعدتهم في تسيير شؤون حياتهم اليومية.

*الهلال الإماراتي يغيث سكان مديرية أحور بمحافظة أبين

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح أمس قافلة إغاثية تحمل مساعدات غذائية إلى سكان مديرية أحور بمحافظة أبين.

وذلك استمراراً للمساعدات الانسانية التي تقدمها دولة الامارات الشقيقة في المناطق المحررة وتعد هذه القافلة فاتحة خير على محافظة أبين في عام التسامح.

وأثناء وصول الإغاثة تحدث عوض أبو بكر السعيدي رئيس لجنة التخطيط بمديرية أحور أن هذه المساعدات الاغاثية المقدمة من دولة الإمارات الشقيقة لأبناء مديرية احور لم تكن الأولى، حيث كانت هناك عددا من القوافل الاغاثية التي تم ارسالها سابقا الى المديرية والتي وصل خيرها الى اغلب سكان المديرية والقرى المجاورة لها، شاكرا الجهود التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المديرية.

*"الهلال الأحمر الإماراتي" يوزع مساعدات غذائية على أهالي مديرية عسيلان بشبوة

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية في عدة مناطق صحراوية بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة وذلك استمراراً للجهود الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها دولة الإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، ودعم احتياجاته الإنسانية والتنموية.

فقد وزع فريق الهلال اليوم سلالا غذائية - في إطار المرحلة الثانية من المساعدات في محافظة شبوة - على الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود في تلك المناطق استفاد منها 3050 فردا.

وأعرب أهالي عسيلان عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية التي تساهم في التخفيف من معاناة الأسر وظروفهم الصعبة التي يعيشونها.

*بدعم اماراتي…طائرة خاصة تنقل مريضة من سقطرى إلى الإمارات لتلقي العلاج

قامت طائرة امارتية خاصة بنقل مريضة من مستشفى الشيخ خليفة الى دولة الإمارات العربية المتحدة لتلقى العلاج على نفقة مؤسسة الشيخ خليفة بتوجيهات سعادة الشيخ خلفان بن مبارك المزروعي مندوب مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.

يشار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم رحلتين في الاسبوع لنقل الحالات المرضية المستعصية من جزيرة سقطرى الى مستشفيات الإمارات على نفقة مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية.

*اتفاق يمني اماراتي على استئناف المشاريع الممولة من صندوق ابوظبي للتنمية

اتفق وزير التخطيط والتعاون الدولي نجيب العوج مع مدير عام صندوق ابوظبي للتنمية محمد السويدي على إعادة تفعيل المشاريع الممولة من الصندوق في اليمن ووضع خارطة عمل مشتركة للمشاريع بما يستوعب الأولويات والاحتياجات التنموية على المستويين القريب والبعيد.

كما جرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف ووضع اللبنات الأولى للتنفيذ وتهيئة الظروف وتوفير المناخ المناسب لاستئناف المشاريع الممولة من الصندوق وحل اي اشكاليات قد تواجه سير العمل ان وجدت وصولا إلى شراكة تنموية متكاملة.

وأعرب المسئول الاماراتي عن ترحيبه بوزير التخطيط ان تكون الزيارة فاتحة خير وبداية حقيقية لتقييم مستوى تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق في اليمن .

مؤكد تعاون الصندوق الكامل مع اليمن وفقا لما أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الوقوف إلى جانب اليمن في مختلف الظروف.