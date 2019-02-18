تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروسين أثناء إتمامها مراسم الزراج وتسجيل العقود ولكن حدث ما لا يمكن توقعه وهو إغماء العريس بصورة مفاجئة.
ظهر في الفيديو أن العريس تعرض لحالة من الدوار ثم عقبها إغماء وظهر على العروس حالة من المفاجأة عندما سقط زوجها المستقبلي على الأرض وسط صراخ الحاضرين و لكنها لم تحرك ساكنا.
وعاد العريس لوعيه بعد بضع دقائق من الإغماء و طمأن عروسه وأتمم إجراءات الزواج .
كانت هذه تفاصيل خبر لم يتحمل الفرحة.. إغماء عريس لحظة زفافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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