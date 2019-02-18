دهامشة: موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف سكرتير الجبهة، منصور دهامشة، أجواء المفاوضات التي جرت أمس، الأحد، بين مركبات القائمة المشتركة؛ الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي والعربية للتغيير، لأول مرة منذ عدة أسابيع، والتي تواصلت عدة ساعات في أحد فنادق مدينة الناصرة، بأنها إيجابية واتسمت بروح المسؤولية للحفاظ على القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة.
وقال دهامشة: "جرى لقاء قصير في بلدية الناصرة، حيث أكد الحاضرون على أهمية الحفاظ على القائمة المشتركة. ثم توجّه مندوبو الأحزاب إلى أحد الفنادق في المدينة، حيث جرت المفاوضات. وستتواصل الاتصالات واللقاءات بين المركبات الأربعة في الأيام القريبة".
وأضاف أن "موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة في مواجهة التحديات السياسية، ونرحّب بالتفاف الجميع حول هذا الموقف الوحدوي المسؤول. وموقفنا كان ولم يزل ضرورة الحوار وتذليل العقبات عبر جلوس المركبات الأربعة إلى طاولة المفاوضات".
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