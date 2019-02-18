شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مواطن يستفيدون من مشروع سقيا ماء الذي ينفذه "الهلال" في ريف تعز والان مع التفاصيل

تواصل " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " تنفيذ مشروع " سقيا ماء " بقرى بني يوسف في مديرية المواسط بريف تعز في اليمن لتلبية احتياجات عشرين ألف شخص من المياه الصالحة للشرب لمدة شهرين متواصلين.

وطبقا لوكالة "وام" يستهدف المشروع مد قرى الدوم و المناخ و الذنيب و شرار و عقف بالمياه من خلال ثلاث آليات نقل مخصصة لهذا الغرض والتي تقطع مسافة 60 كيلو مترا ذهابا و إيابا انطلاقا من منطقة الأخمور في اتجاه قرى بني يوسف مارة بطرق وعرة و جبلية من أجل الوصول للمستفيدين.

وأكد محمد الجنيبي مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن أن مشروع "سقيا ماء" يأتي ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والخدمية التي تنفذها الهيئة بمحافظة تعز في إطار عام التسامح 2019 .

و أضاف أن الهدف من المشروع هو توفير الماء الصالح للشرب و الإسهام في دعم استقرار الأسر اليمنية و التخفيف من معاناتها جراء شح المياه و صعوبة الحصول عليها.

و أكد الجنيبي حرص الهلال على مواصلة تنفيذ مشروع "سقيا ماء" الذي يسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة شح و ندرة المياه النقية في المناطق والقرى المستفيدة .

من جهتهم و عبر المستفيدون من المشروع عن امتنانهم و شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لوقوفها إلى جانبهم وقت الشدة وفي ظل معاناتهم بسبب قلة الأمطار والجفاف.