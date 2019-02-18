صحيفة: واشنطن لم تعد قائدة للعالم أمام تقدم روسيا والصين

الخليج 365/ بغداداعتبرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أنه رغم تصريح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر ميونيخ للأمن حول "تصدر بلاده العالم"، إلا أن مكانتها مستمرة في التراجع أمام روسيا والصين.

وذكرت الصحيفة بتصريح بينس الذي قال إن "الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب أصبحت أقوى من أي وقت مضى، وأصبحت مرة أخرى زعيمة للعالم الحر".

وأضافت ان "العالم الموازي المذهل الذي وصفه بنس في خطابه، ليس لديه الكثير من القواسم المشتركة مع الواقع، فأمريكا لا تقود العالم لأنها تفقد قوتها ولأن بلدانا كروسيا والصين وحتى إيران مستمرة في الاندفاع إلى الأمام".



وتابعت الصحيفة أن "العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة تعاني من أعمق أزمة في التاريخ، فيما لا تزال الولايات المتحدة رغم أنها لم تعد قائدة العالم تصدر التعليمات والتوجيهات للآخرين"، مشيرة الى ان "ممثلي الدول الأوروبية استمعوا إلى خطاب بينس في المؤتمر بوجوه متحجرة".

واكدت أن "ممثلي الدول الأوروبية في مؤتمر ميونيخ كانوا يدركون أن بينس يعتبر بلاده دولة قيادية في العالم وهي التي تصدر الأوامر والآخرون ينفذونها، فيما يعتبر الأوروبيون أن الرؤى القيادية الأمريكية لا تتطابق مع رؤاهم وأفكارهم للشراكة".

