ألمانيا ترد على ترامب بشأن عناصر "داعش": العراق سيحاكمهم

الخليج 365/ بغدادردت برلين بفتور على نداء أطلقه الرئيس الأمريكي طالب فيه الدول الأوروبية بضرورة استعادة المقاتلين في صفوف "داعش" والحاملين لجنسياتها.

وربطت الداخلية الألمانية الموافقة على عملية الاستعادة بحدوث زيارات قنصلية لهم.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية إنه "لا يمكن لألمانيا استعادة مقاتلي تنظيم داعش، الذين اعتقلوا في سوريا إلا إذا سُمح لهم بزيارات قنصلية لتقلل بذلك من احتمال أن تلبي برلين مطالب قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين".



وفي الوقت الذي يتأهب فيه على ما يبدو مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم "داعش" في سوريا، دعا ترامب بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى استعادة أكثر من 800 مقاتل من التنظيم " تم اعتقالهم ومحاكمتهم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية "مبدئيا كل المواطنين الألمان ومن يشتبه بأنه قاتل إلى جانب ما يسمى بتنظيم داعش له الحق في العودة".

وأضافت أن "ذلك مشروط بالسماح لمسؤولين من القنصلية بزيارة المشتبه بهم"، موضحة ان "العراق أبدى اهتماما بمحاكمة بعض مقاتلي تنظيم داعش من ألمانيا".

وتابعت لكن في سوريا لا يمكن للحكومة الألمانية ضمان الواجبات القانونية والقنصلية التي يتعين القيام بها تجاه المواطنين الألمان المسجونين بسبب الصراع المسلح هناك".

وتقول السلطات الألمانية إن نحو 1050 شخصا سافروا من ألمانيا إلى منطقة القتال في سوريا والعراق منذ 2013 وقد عاد ثلثهم تقريبا بالفعل إلى ألمانيا.

