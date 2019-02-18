انت الان تتابع «الجو وحش».. تأجيل انتخابات الرئاسة في نيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا محمود يعقوب، إن سوء الأحوال الجوية، واندلاع الحرائق في ثلاث منشآت انتخابية، كانت السبب في تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان أسبوعا جديدا، وإجراؤها السبت المقبل، كما تم تعديل موعد انتخابات حكام الولايات إلى الثاني من مارس المقبل، مضيفًا حسبما أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم الأحد، أن اللجنة ستضمن نزاهة الانتخابات وحسن توقيتها. وأشارت الصحيفة إلى أن قرار اللجنة بتأجيل الانتخابات قبيل خمس ساعات فقط من بدء فتح صناديق الاقتراع، أربك البلاد التي يقترب تعداد سكانها من المائتي مليون نسمة.

كما تأجلت الانتخابات المحلية، التي تشمل انتخاب حكام ومجالس الولايات والمقاطعات الفيدرالية، إلى يوم السبت التاسع من مارس المقبل، إذ جاء الإعلان عن تأجيل الانتخابات بعد اجتماع طارئ بمقر المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في العاصمة أبوجا. وأدان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا وهما: «حزب مؤتمر التقدميين