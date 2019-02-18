الدفاع البريطانية: نعتزم زيادة وجودنا العسكري في القطب الشمالي لمواجهة روسيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، أن لندن تعتزم زيادة قواتها في المنطقة القطبية الشمالية لحماية الجناح الشمالي لحلف "الناتو" من التهديد الروسي المزعوم.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن ويليامسون قوله أثناء زيارته لقاعدة مشاة ​البحرية البريطانية​ في قاعدة باردوفوس الجوية شمال ​النرويج​، ان"سنزيد من يقظتنا في مواجهة أي تحديات جديدة، سواء كان ذلك على شكل تعزيز قدراتنا أو خبراتنا في ظروف درجات الحرارة المنخفضة جدا، مستفيدين في ذلك من خبرة وتجارب حلفائنا القدامى، بما في ذلك النرويج، وسنراقب التهديدات من جانب الغواصات من خلال استخدام طائرات استطلاع من طراز Poseidon التي نملكها".

وأشار ويليامسون إلى قيام ​بريطانيا​ والنرويج بإطلاق برنامج تعاون لمدة عشر سنوات، سيخضع بموجبة أكثر من ألف عسكري بريطاني سنويا للتدريب مع نظرائهم النرويجيين.