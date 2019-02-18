رئيس وزراء استراليا: القرصنة التي طالت حواسيبنا مرتبطة باحدى الدول

أعلن رئيس الوزراء الإسترالي ​سكوت موريسون​ أن "فاعلا متطورا على علاقة بإحدى الدول تمكن من اختراق الأنظمة الالكترونية لأحزابنا السياسية الرئيسية والبرلمان"، مشيرا الى أنه "بينما كانت أجهزة ​الأمن​ تحقق في اختراق حواسيب النواب "توصلت الى ان الشبكات الالكترونية لبعض الاحزاب السياسية الليبرالية والعمالية والقومية تأثرت ايضا".

واضاف "خبراؤنا في الأمن الالكتروني يعتقدون أن فاعلا متطورا على علاقة باحدى الدول يقف وراء هذا النشاط الخبيث"، موضحا أن "أجهزتنا الأمنية اكتشفت هذا النشاط وتصرفت بشكل حاسم لمواجهته. انهم يقومن بتأمين هذه الأنظمة وحماية المستخدمين".

وفي وقت سابق من هذا الشهر أفادت السلطات أن "حادثا أمنيا طاول الشبكة الالكترونية للبرلمان" أجبر مستخدمين بينهم رئيس الوزراء والوزراء على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم واتخاذ اجراءات أمنية أخرى.