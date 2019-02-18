إصابة 19 فلسطينيا وجندي اسرائيلي في مواجهات في قطاع غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أنه "جرت أعمال شغب عنيفة في شمال قطاع غزة وقام عشرات الفلسطينيين بالقاء عبوات ناسفة وإطارات مشتعلة باتجاه جنودنا، مما أدى الى اصابة جندي واحد بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة"، مشيرا الى أن "الجيش اطلق النار باتجاه موقعين عسكريين لحركة حماس في المنطقة نفسها".
بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان أن "19 فلسطينيا اصيبوا بالرصاص الحي خلال هذه المواجهات".
ومنذ بدء الاحتجاجات الاسبوعية في قطاع غزة في 30 آذار 2018 سقط 250 فلسطينيا على الاقل قتلى برصاص اسرائيلي غالبيتهم على الخط الحدودي الفاصل مع اسرائيل، في حين قتل جنديان اسرائيليان منذ ذلك التاريخ.
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