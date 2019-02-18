محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم؛ لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. إعلان تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.