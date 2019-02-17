الان تتابع تحركات برلمانية إيرانية لعزل روحاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت وكالة “فارس” الإيرانية شبه الرسمية، المقربة من تيار المحافظين، الاثنين، عن تشكيل لجنة برلمانية لاستجواب وعزل الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وذكر تقرير الوكالة الإيرانية أن هناك صياغة مشروع “عدم كفاية” الرئيس الإيراني حسن روحاني وعزله بطلب من أعضاء في البرلمان الإيراني، مضيفة أن “النائب مجتبى ذا النور، يجمع في الوقت الحالي تواقيع نيابية لهذا المشروع (عزل روحاني)”.

وبشأن الملفات التي يحاول النواب عزل روحاني بسببها، قالت الوكالة الإيرانية إن “خطة عزل الرئيس الإيراني تتكون من 14 محورا، من بينها، إلحاق الضرر بالمصالح القومية الإيرانية، الفشل في تعامله مع البطالة، وإخفاق في إدارة سوق الصرف والسيطرة عليه، إضافة إلى سوء الإدارة وعدم السيطرة على أسعار السلع الأساسية في البلاد”.

وشهدت الولاية الثانية من حكم الرئيس الإيراني روحاني ضغوطا متزايدة من كتلة المحافظين في البرلمان بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي والتردي الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.