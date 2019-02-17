السعودية توقع اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار مع باكستان

اليوم الجديد
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقع، اليوم الأحد، اتفاقيات بقيمة 20 مليار دولار مع باكستان.
ونقلت القناة مؤتمرًا صحفيا لمحمد بن سلمان قال فيه: "وقعنا اليوم مذكرة تفاهم واتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار وهذا مبلغ كبير للمرحلة الأولى، وهذا الرقم سينمو بصورة متزايدة في المرحلة المقبلة".
وتابع: "سيكون هناك 100 مليون سائح بين البلدين، في يوم من الأيام، وأعتقد أنه في السنوات العشرين المقبلة، سيكون هناك تطورًا أكبر في هذا المجال".
واستطرد: "نرحب بباكستان اقتصاديًا وسياسيًا، وأمنيًا...
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