إصابة إمرأة بصدمة عصبية بسبب "كلاب شاردة" في صور

أفادت معلومات صحافية ان سبعة كلاب شاردة هاجمت هذا المساء امرأة وعددا من الأولاد في حي الغدير في ​مدينة صور​، ما أدى لإصابة ​المرأة​ بصدمة عصبية ونقلها الى المستشفى من قبل عناصر ​الصليب الأحمر​. وتشير المعلومات الى أن الهجوم لم يؤد الى أضرار بسبب التدخل السريع لشبان من الحي عملوا على إبعاد ​الكلاب​.

وفي سياق متابعة ظاهرة الكلاب الشاردة في المدينة أكد رئيس ​بلدية صور​ المهندس ​حسن دبوق​ أن هناك فريقا من عمال البلدية "يترصد الكلاب الشاردة من أجل ​القضاء​ عليها، وسلامة المواطنين لها الأولوية دائما".