شقير: على الجميع البدء بمكافحة المصدر الأساسي للفساد وهو التهريب

أكد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ أنه "سيبقى ​القطاع الخاص​ اللبناني الركيزة الاساسية لتطور البلد وتقدمه والمحافظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي والمحرك الفعلي للنمو ولخلق فرص عمل".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شقير أن "كل انسان ينتج ويخلق فرص عمل هو قطاع خاص، وهذا ما نريد دعمه"، مشيراً الى أن "اكبر مشكلة في البلاد هي مشكلة العاطلين عن العمل".

ولفت الى أن "300 ألف لبناني خسروا وظيفتهم لأن 300 الف سوري اخذوا مكانهم"، معتبراً أن "أكبر تحدي اليوم هو خلق فرص العمل، أو ان ​العالم​ ستأكل بعضها".

ومن جهة أخرى، أعرب شقير عن تمنيه على النواب "عدم رمي الارقام عشوائيا والحديث عن ارقام بالمليارات غير دقيقة".

ورأى أن "الجميع يزايد على الجميع بموضوع ​الفساد​، ويجب الاتفاق على موضوع الفساد فلا يوجد فساد حلال وفساد حرام"، مؤكداً أنه "على الجميع البدء بمكافحة المصدر الأساسي للفساد وهو التهريب"، مشدداً على "ضرورة وقف التهريب الذي يحصل".

وأكد شقير ان "قانون ​الجمارك​ الجديد يتم درسه، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وعد بإقراره بأول جلسة وهذا القانون يخفف 60 الى 70 بالمئة من التهريب".