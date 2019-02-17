مكاري: الزواج المدني حق يندرج في إطار الحريات التي يكفلها الدستور

أكد النائب السابق لرئيس ​مجلس النواب​ ​فريد مكاري​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أننا نؤمن ب​الزواج المدني​ خيارا متاحا ومعترفا به لمن يرغب". ولفت إلى "أننا نصلي ليقتنع الجميع من كل ​الطوائف​ بأن الزواج المدني حق يندرج في إطار الحريات التي يكفلها ​الدستور​".

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